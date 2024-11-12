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Жителя Херсона взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві, йому загрожує до 15 років тюрми

Жителя Херсона взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської областіЖителя Херсона взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві. Фото: відділ комунікації поліції Херсонської області

На минулих вихідних, 9 листопада, в одному з багатоквартирних будинків Дніпровського району Херсона стався конфлікт, який завершився трагічним випадком. 

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, 32-річний житель, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вбив свого 34-річного знайомого під час сварки.

За словами підозрюваного, конфлікт виник через особисті ідейні розбіжності.

Поліцейські отримали повідомлення про конфлікт від сусідів і медиків. Прибувши на місце, вони виявили тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями в області шиї, грудей і спини.

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Підозрюваного, який сам викликав швидку, затримали на місці.

Суд підтримав клопотання слідства та відправив чоловіка під варту на період досудового розслідування. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Фігуранту загрожує від семи до п'ятнадцяти років тюрми.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві водій на смерть збив жінку на втік з місця аварії, його розшукали по камерам.

Нагадаємо, що на Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві своєї матері. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. 

 

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