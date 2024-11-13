На Одещині сталася пожежа з витоком газу, загинув чоловік

Наслідки пожежі в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)

Вдень 12 листопада в Ізмаїлі Одеської області на вулиці Станіславського сталася пожежа й витік природного газу в приватному житловому будинку.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, на місці пожежі виявили тіло 70 річного господаря будинку. Зазначається, що причина пожежі та збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, що на Миколаївщині, 36-річний чоловік та його чотирирічний син отруїлись чадним газом. Батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився.