На Одещині сталася пожежа з витоком газу, загинув чоловік
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 13 листопада, 2024
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Вдень 12 листопада в Ізмаїлі Одеської області на вулиці Станіславського сталася пожежа й витік природного газу в приватному житловому будинку.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За словами рятувальників, на місці пожежі виявили тіло 70 річного господаря будинку. Зазначається, що причина пожежі та збитки наразі встановлюються.
Нагадаємо, що на Миколаївщині, 36-річний чоловік та його чотирирічний син отруїлись чадним газом. Батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився.
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