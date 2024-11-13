  • середа

    13 листопада, 2024

  • 4.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.8° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині сталася пожежа з витоком газу, загинув чоловік

Наслідки пожежі в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)Наслідки пожежі в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)

Вдень 12 листопада в Ізмаїлі Одеської області на вулиці Станіславського сталася пожежа й витік природного газу в приватному житловому будинку.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, на місці пожежі виявили тіло 70 річного господаря будинку. Зазначається, що причина пожежі та збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, що на Миколаївщині, 36-річний чоловік та його чотирирічний син отруїлись чадним газом. Батько звернувся із сином по допомогу до лікарів через погіршення самопочуття, але надалі, отримавши першу допомогу, від госпіталізації відмовився.

Останні новини про: Пожежі

Сім пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горіли будинки, гараж, сміття та сухостій
З початку опалювального сезону на пожежах в Одеській області загинуло сім людей
Внаслідок обстрілу передмістя Херсона виникла пожежа у житловому будинку
Реклама

Читайте також:

новини

Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Юлія Бойченко
новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутатам пропонують погодити ₴15 млн кредиту для «Миколаївводоканалу»

Юлія Бойченко
новини

Викладачі миколаївської «Сухомлинки» заявили про погрози звільненням після приєднання до НУК

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

Внаслідок обстрілу передмістя Херсона виникла пожежа у житловому будинку
З початку опалювального сезону на пожежах в Одеській області загинуло сім людей
Сім пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горіли будинки, гараж, сміття та сухостій

У Миколаєві планують виділити ₴245 млн на облаштування укриттів у закладах освіти протягом трьох років: з них ₴75 млн у 2025

Олена Козубовська

Частина Інгульського району Миколаєва залишилась без опалення через ремонтні роботи

На Миколаївщині рятувальники двічі ліквідовували наслідки ДТП, на одній загинув водій

В Україні діють обмеження на споживання електрики для підприємств