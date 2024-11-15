Підозрюють у співпраці з ворогом: в Херсоні судитимуть «бухгалтерку окупаційного міністерства інформполітики»
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- Світлана Іванченко
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11:10, 15 листопада, 2024
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Херсонська обласна прокуратура передала до суду справу місцевої жительки, яку обвинувачують у колабораційній діяльності. Підозрювана обіймала посаду у псевдоміністерстві.
Про це повідомили у відомстві.
За даними слідства, під час окупації Херсона підозрювана співпрацювала з окупантами та обіймала посаду «начальника відділу фінансового і бухгалтерського обліку» в так званому «міністерстві інформаційної політики Херсонської області».
На цій посаді обвинувачена відповідала за бухгалтерський облік і фінансові операції окупаційного органу, нарахування зарплати працівникам, підписувала розпорядження та контролювала казначейські платежі через банківські рахунки псевдоміністерства.
Раніше повідомлялось, що суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані. Чоловік добровільно обійняв посаду «керівника Пенсійного фонду Голопристанського району» — незаконного органу, який створила окупаційна влада регіону.
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