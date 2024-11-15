Підозрюють у співпраці з ворогом: в Херсоні судитимуть «бухгалтерку окупаційного міністерства інформполітики»

Підозрюють у співпраці з ворогом. Фото: пресслужба Херсонської облпрокуратури

Херсонська обласна прокуратура передала до суду справу місцевої жительки, яку обвинувачують у колабораційній діяльності. Підозрювана обіймала посаду у псевдоміністерстві.

Про це повідомили у відомстві.

За даними слідства, під час окупації Херсона підозрювана співпрацювала з окупантами та обіймала посаду «начальника відділу фінансового і бухгалтерського обліку» в так званому «міністерстві інформаційної політики Херсонської області».

На цій посаді обвинувачена відповідала за бухгалтерський облік і фінансові операції окупаційного органу, нарахування зарплати працівникам, підписувала розпорядження та контролювала казначейські платежі через банківські рахунки псевдоміністерства.

Раніше повідомлялось, що суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані. Чоловік добровільно обійняв посаду «керівника Пенсійного фонду Голопристанського району» — незаконного органу, який створила окупаційна влада регіону.