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15 років тюрми: херсонця, засудили за працю в окупаційному криміналістичному центрі

15 років тюрми за співпрацю з окупаційною владою. Фото: прокуратура Херсонської області.15 років тюрми за співпрацю з окупаційною владою. Фото: прокуратура Херсонської області

50-річного херсонця приговорили до 15 років тюрми за працю в криміналістичному центрі, який був створений в окупованому Херсоні.

Зазначається, що у липні 2022 року він обійняв посаду «старшого інспектора» у незаконному «экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД Херсонской области».

Засуджений проводив фінансові експертизи згідно з російським законодавством. А також їздив у відрядження до Росії та проходив там навчання. 

В приговорі зазначено, що він проведе 15 років в тюрмі з конфіскацією майна. Також йому заборонили на 15 років займати посади в органах влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах.

Раніше повідомлялось, що суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані. Його засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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