15 років тюрми: херсонця, засудили за працю в окупаційному криміналістичному центрі
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- Світлана Іванченко
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18:17, 15 листопада, 2024
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50-річного херсонця приговорили до 15 років тюрми за працю в криміналістичному центрі, який був створений в окупованому Херсоні.
Зазначається, що у липні 2022 року він обійняв посаду «старшого інспектора» у незаконному «экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД Херсонской области».
Засуджений проводив фінансові експертизи згідно з російським законодавством. А також їздив у відрядження до Росії та проходив там навчання.
В приговорі зазначено, що він проведе 15 років в тюрмі з конфіскацією майна. Також йому заборонили на 15 років займати посади в органах влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах.
Раніше повідомлялось, що суд визнав винним у колабораційній діяльності жителя Голої Пристані. Його засудили на 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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