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В Одесі стався обвал у будинку, який нещодавно постраждав від обстрілу

В Одесі обвалився будинок, який постраждав від обстрілуВ Одесі обвалився будинок, який постраждав від обстрілу. Фото: ДСНС

У вівторок, 19 листопада, в Одесі по вулиці Новосельського стався обвал будинку між другим і третім поверхами, а також частково зруйнувалась сходова клітка житлового будинку, який нещодавно потрапив під обстріл.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що вогнеборці врятували трьох жінок, які через обвал не могли вийти з будинку.

«Вогнеборці, за допомогою триколінної драбини, допомогли мешканкам вибратись із квартири. Також внаслідок події постраждав чоловік ,якого до прибуття ДСНС госпіталізували в медичний заклад», — додали у повідомленні.

В Одесі обвалився будинок, який постраждав від обстрілу. Фото: ДСНСВ Одесі обвалився будинок, який постраждав від обстрілу. Фото: ДСНС
В Одесі обвалився будинок, який постраждав від обстрілу. Фото: ДСНСВ Одесі обвалився будинок, який постраждав від обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу.

Внаслідок обстрілу в Одесі відомо про 10 загиблих та 47 постраждалих.

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