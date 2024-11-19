В Одесі стався обвал у будинку, який нещодавно постраждав від обстрілу
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- Даріна Мельничук
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18:00, 19 листопада, 2024
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У вівторок, 19 листопада, в Одесі по вулиці Новосельського стався обвал будинку між другим і третім поверхами, а також частково зруйнувалась сходова клітка житлового будинку, який нещодавно потрапив під обстріл.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Зазначається, що вогнеборці врятували трьох жінок, які через обвал не могли вийти з будинку.
«Вогнеборці, за допомогою триколінної драбини, допомогли мешканкам вибратись із квартири. Також внаслідок події постраждав чоловік ,якого до прибуття ДСНС госпіталізували в медичний заклад», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 18 листопада російські війська ракетами атакували Одесу.
Внаслідок обстрілу в Одесі відомо про 10 загиблих та 47 постраждалих.
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