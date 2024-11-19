На Херсонщині внаслідок обстрілу загинув чоловік

У Дніпровському районі Херсонщини через російські обстріли загинув 35-річний чоловік.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, ще двоє людей дістали поранення.

«Поранення дістали двоє людей – чоловік та жінка, 35 років. В потерпілої – вибухова травма, поранення грудної клітки, попереку, ніг, часткова ампутація лівої кисті. У чоловіка діагностували уламкові поранення обличчя та шиї. Постраждалих доправили до лікарні для надання меддопомоги», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Херсонській області через російські удари 17 листопада загинули четверо людей, ще 10 зазнали поранень. Через обстріл 18 листопада загинув ще один чоловік.

Також 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранені четверо дорослих та двоє дітей. Внаслідок атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об'єктів, у тому числі багатоповерхівку, чотири приватні будинки, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.