«Миколаївводоканал» встановить сонячні станції, які замістять до 10% електроенергії

Сонячні електростанції, фото: Андрій Крепких / ПРООН в Україні

«Миколаївводоканал» уклав чотири ЕСКО-договори на встановлення сонячних електростанцій загальною потужністю 500 кВт. Обладнання забезпечить роботу трьох насосних станцій та однієї станції очисних споруд.

Про це повідомляє пресслужба Програми розвитку ООН в Україні.

За попередніми розрахунками, сонячні станції генеруватимуть понад 600 тисяч кВт-год електроенергії на рік, що дозволить замістити до 10% традиційного споживання електрики та зменшити навантаження на енергосистему.

Наразі проводиться проєктування та комплектація обладнання. Запуск станцій заплановано на першу половину 2025 року.

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Проєкт реалізується за підтримки ПРООН у межах децентралізації електропостачання.

«Продовжуємо допомагати містам розбудувати децентралізовані мережі електропостачання. Завдяки підтримці ПРООН вже десятий водоканал в Україні долучився до енергосервісу за моделлю ЕСКО-СЕС. «Миколаївводоканал» уклав чотири ЕСКО-договори на встановлення сонячних електростанцій. Критично важливі об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства міста отримають сучасні сонячні станції загальною потужністю 500 кВт», – йдеться у повідомленні.

Довідка

Механізм енергосервісу – залучення приватних енергосервісних компаній (ЕСКО) до здійснення енергоефективних заходів на об’єктах державної та комунальної форми власності, за якого вкладені приватні інвестиції повертаються коштом досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів на об’єкті. Замовник повинен повернути інвестиції компанії лише після того, як встановлено факт досягнення економії, передбаченої енергосервісним договором. Якщо в результаті енергоефективних заходів не вдалось досягнути економії, енергосервісна компанія не отримує сплату від замовника. ЕСКО повністю бере на себе відповідальність за реалізацію проєкту з метою підвищення енергоефективності та пов’язані фінансові ризики й технічні ризики.

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Того ж року «МикВісті» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

23 липня 2024 року миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич зустрівся із керівництвом Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, щоб обговорити процес будівництва водогону для подачі питної води.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.