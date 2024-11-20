На Миколаївщині шестеро чоловіків підірвалися на міні, троє загинули

На Миколаївщині шестеро чоловіків підірвалися на міні, фото: поліція Миколаївської області

У Миколаївській області на російському боєприпасі підірвалися шестеро чоловіків. Троє загинули та ще троє постраждали.

Як повідомили у Нацполіції в Миколаївській області, це сталося у Миколаївському районі 19 листопада під час робіт з очищення зрошувального каналу поблизу села Мирне.

За словами правоооронців, двоє чоловіків загинули на місці, а трьох постраждалих госпіталізували. Згодом один із чоловіків помер у лікарні.

Крім цього, того ж дня мешканець села Богородицьке отримав тяжкі травми рук під час розбирання вибухівки, яку він знайшов на полі декілька місяців тому під час випасу корів. Нині він перебуває у лікарні, його стан лікарі оцінюють як важкий.

Зазначається, що вибухотехніки провели обстеження територій та вилучили рештки здетонованих боєприпасів.

На Миколаївщині шестеро чоловіків підірвалися на міні, фото: поліція Миколаївської області На Миколаївщині шестеро чоловіків підірвалися на міні, фото: поліція Миколаївської області На Миколаївщині шестеро чоловіків підірвалися на міні, фото: поліція Миколаївської області

У поліція закликали громадян, які проживають на деокупованих територіях, бути вкрай обережними під час пересування польовими дорогами та не наближатися до колишніх місць розташування російських позицій.

«Якщо ви помітили підозрілий предмет одразу телефонуйте 102 або 101. Ні в якому разі не чіпайте небезпечні знахідки та не підходьте до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати», — наголосили у поліції.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

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Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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