Смертельне ДТП: херсонському правоохоронцю повідомили про підозру

Фото з місця ДПТ. Державне бюро розслідувань

Херсонського правоохоронця підозрюють у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, у вересні 2024 року 21-річний підозрюваний, керуючи службовим автомобілем, виїхав з другорядної дороги на головну, не виконавши вимогу «дати дорогу» та допустив зіткнення автомобілів.

Потерпілий водій помер внаслідок крововтрати та травматичного шоку, повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області водій збив літню жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.