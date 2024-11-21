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Смертельне ДТП: херсонському правоохоронцю повідомили про підозру

Фото з місця ДПТ. Державне бюро розслідуваньФото з місця ДПТ. Державне бюро розслідувань

Херсонського правоохоронця підозрюють у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури. 

За даними слідства, у вересні 2024 року 21-річний підозрюваний, керуючи службовим автомобілем, виїхав з другорядної дороги на головну, не виконавши вимогу «дати дорогу» та допустив зіткнення автомобілів. 

Потерпілий водій помер внаслідок крововтрати та травматичного шоку, повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області водій збив літню жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

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