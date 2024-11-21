Смертельне ДТП: херсонському правоохоронцю повідомили про підозру
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- Світлана Іванченко
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18:01, 21 листопада, 2024
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Херсонського правоохоронця підозрюють у скоєнні смертельної ДТП. Йому загрожує до восьми років тюрми.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, у вересні 2024 року 21-річний підозрюваний, керуючи службовим автомобілем, виїхав з другорядної дороги на головну, не виконавши вимогу «дати дорогу» та допустив зіткнення автомобілів.
Потерпілий водій помер внаслідок крововтрати та травматичного шоку, повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області водій збив літню жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.
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