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Станом на зараз ситуація в енергетиці Україні складна, але контрольована, — Шмигаль

Голова Уряду відзвітував, як Україна відновлюється після атак РФ по енергетиці. Фото: Денис ШмигальГолова Уряду відзвітував, як Україна відновлюється після атак РФ по енергетиці. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував, як Україна відновлюється після атак РФ по енергетиці. За його словами, станом на зараз ситуація в енергетиці Україні складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». 

Він повідомив, що робота по усуненню наслідків ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури триває цілодобово.

«Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень», — відзвітував він. 

Крім того, Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи.

За його словами, ухвалено рішення, що для бізнесу, який забезпечує 60% від свого споживання електроенергії через власне виробництво або імпорт, відключення не застосовуються. 

«Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються. Міністр енергетики і голова «Укренерго» мають зараз щодня звітувати перед громадськістю. Надавати повну картину. Інформувати про те, яка робота здійснюється», — сказав прем'єр-міністр.

При цьому, Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

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