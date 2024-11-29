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Вкрали у держави понад ₴1 млрд: підозрюються співробітники «Укргазбанку»

«Укргазбанк» завдав збитків державі на понад 1 мільярд гривень. Ілюстраційне фото«Укргазбанк» завдав збитків державі на понад 1 мільярд гривень. Ілюстраційне фото

У пʼятницю, 29 листопада, розпочалися обшуки у членів кредитної ради «Укргазбанку» за підозрою у прийнятті протиправних рішень з видачі кредитних коштів, які виводились за кордон і не повертались. Банк завдав збитків державі на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланнями на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

У виданні зазначають, що обшуки, які проводить НАБУ, проходять у виконуючого обовʼязки голови правління Родіона Морозова, його заступниць Наталії Василець і Тамари Савощенко, а також у брата Родіона Морозова — Олександра.

За словами поінформованого джерела, серед особистих речей Родіона Морозова знайшли його російський паспорт та офіційної дружини. 

«Попри це, обшуки, як і саме розслідування епізодів ймовірного виведення коштів, стосуються часу, коли головою департаменту структурованого торгового фінансування «Укргазбанку» і ключовою особою можливих махінацій був Геннадій Хелемський», — пишуть у виданні.

За інформацією джерел, Геннадій Хелемський наразі вже у якості співробітника ДТЕК, знаходиться за межами України — в одному з представництв компанії у ЄС.

Нагадамо, Рада Євросоюзу (ЄС) затвердила фінансовий пакет позики Україні на суму до 35 мільярдів євро, що є частиною зобов'язань блоку відповідно до рішення G7 про заморожені активи Росії.

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