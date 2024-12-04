На Одещині горів магазин, вогонь перекинувся й на сусідній бар
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- Марія Хаміцевич
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14:00, 04 грудня, 2024
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Ввечері 3 грудня в місті Теплодар Одеського району загорівся магазин промислових товарів.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Зазначається, що вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь на площі 60 квадратних метрів.
Внаслідок пожежі було також пошкоджене перекриття поруч розташованого бару на площі 50 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі.
Нагадаємо, що 3 грудня, у селі Трихати Миколаївщини загорілася господарча споруда на приватній території.
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