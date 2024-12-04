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На Одещині горів магазин, вогонь перекинувся й на сусідній бар

Ввечері 3 грудня в місті Теплодар Одеського району загорівся магазин промислових товарів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь на площі 60 квадратних метрів.

Пожежа на Одещині, фото: ДСНСПожежа на Одещині, фото: ДСНС
Пожежа на Одещині, фото: ДСНСПожежа на Одещині, фото: ДСНС

Внаслідок пожежі було також пошкоджене перекриття поруч розташованого бару на площі 50 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі.

Пожежа на Одещині, фото: ДСНСПожежа на Одещині, фото: ДСНС
Пожежа на Одещині, фото: ДСНСПожежа на Одещині, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 3 грудня, у селі Трихати Миколаївщини загорілася господарча споруда на приватній території.

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