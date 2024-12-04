Пожежа у селі на Миколаївщині: горіла господарча споруда

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 3 грудня, у селі Трихати Миколаївщини загорілася господарча споруда на приватній території.

До Служби порятунку інформація надійшла об 11:09, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Зазначається, що вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати горіння на площі 20 квадратних метрів. Причини займання наразі зʼясовуються.

Нагадаємо, що 2 грудня та в ніч на 3 грудня у Миколаївській області виникло пʼять пожеж. Чотири рази горіло в житловому секторі.

У ДСНС також повідомляли, що у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Слід зазначити, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.