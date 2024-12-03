У Миколаївській області за добу чотири рази горіли будинки: є постраждалі

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 2 грудня та в ніч на 3 грудня у Миколаївській області виникло пʼять пожеж. Чотири рази горіло в житловому секторі.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, дві пожежі зареєстровані у Вознесенському районі.

В селі Доманівка горів дах приватного житлового будинку, а у селі Токарівка зайнявся дах двоповерхового багатоквартирного будинку.

Також горіла літня кухня у селі Каширівка Баштанського району. Ще одну пожежу автомобіля ВАЗ 21043 загасив власник до прибуття рятувальників.

Нагадаємо, що одна із пожеж виникла у Миколаєві. Горіла квартира на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Тут вогнеборці врятували жінку, але загинув чоловік.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

У ДСНС також повідомляли, що у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Слід зазначити, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше рятувальники наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.