В Одесі порушник сплатив понад ₴6 тисяч штрафу за знищення дерева

В Одесі порушник сплатив понад 6 тисяч гривень штрафу за знищення дерева. Ілюстраційне фото: pryrichnapark

У Пересипському районі Одеси держінспектори виявили пошкодження дерева.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що пошкодили дерево породи «Ясен» до ступеня припинення росту.

Інспектори склали протокол на порушника за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклали штраф у розмірі 510 грн, а також предʼявили претензію на суму 5825 гривень для відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, співробітники «Миколаївводоканалу» технікою пошкодили дерева під час ремонту мереж. За це працівнику підприємству довелося сплатити штраф.