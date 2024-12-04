В Одесі порушник сплатив понад ₴6 тисяч штрафу за знищення дерева
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- Даріна Мельничук
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23:35, 04 грудня, 2024
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У Пересипському районі Одеси держінспектори виявили пошкодження дерева.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що пошкодили дерево породи «Ясен» до ступеня припинення росту.
Інспектори склали протокол на порушника за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклали штраф у розмірі 510 грн, а також предʼявили претензію на суму 5825 гривень для відшкодування завданих збитків.
Нагадаємо, співробітники «Миколаївводоканалу» технікою пошкодили дерева під час ремонту мереж. За це працівнику підприємству довелося сплатити штраф.
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