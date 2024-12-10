Через негоду на Одещині без світла залишаються 19 населених пунктів

На Одещині досі знеструмлені 19 населених пунктів. Фото: пресслужба ДТЕК в Одеські області

На Одещині енергетики ліквідовують наслідки негоди, яка сталась 9 грудня. Наразі без світла залишаються 19 населених пунктів.

Як повідомили в пресслужбі ДТЕК, енергетики повернули світло майже 40 тисячам родин в 130 населених пунктах області.

«Фахівці відремонтували 44 повітряні лінії та заживили 818 трансформаторних підстанцій», — говориться в повідомленні.

Зазначається, що досі залишаються знеструмлені 19 населених пунктів області, де тривають аварійні роботи.

Нагадаємо, 10 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.