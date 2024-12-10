Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси
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- Даріна Мельничук
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7:30, 10 грудня, 2024
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Сьогодні, 10 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Полярний;
- пров. Весняний;
- пров. Перемоги;
- пров. Ювілейний;
- вул. Дмитра Кременя;
- вул. Передова;
- вул. Віталія Бохонка;
- пров. 3-й Індивідуальний;
- пров. Євгена Гуцала;
- пров. Труда;
- вул. Садова;
- вул. Театральна;
Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Казарського;
- вул. 2 Піщана;
- вул. Лісова;
- вул. Отрадна;
- вул. Романа Клімова;
- вул. Запорізька.
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- пров. Миколи Садовського;
- СТ ім. 61 Комунара;
- вул. Космонавтів;
- вул. Віталія Бохонка;
- вул. Хоменко;
- пров. Військовий;
- пров. Новобудівний;
- вул. Військово-морських Сил України;
- вул. Західна;
- вул. Молодіжна;
- вул. 2 Екіпажна;
- вул. Гречишникова;
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Спортивна;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- вул. Г. Гонгадзе;
- вул. Морехідна;
- вул. Водопровідна;
- пр. Центральний;
- вул. Бузника;
- вул. Є. Логінова;
- пров. 4 Парковий;
- вул. Абрикосова;
- вул. Біла;
- вул. Дача;
- Новий інвалідний хутір;
- пров. 5 Парковий;
- пров. Авіаційний;
- вул. Леваневців;
- вул. Григорʼєва;
- вул. Шосейна;
- вул. Г. Петрової.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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