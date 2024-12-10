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Понад 50 вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Понад 50 вулиць Миколаєва 10 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Понад 50 вулиць Миколаєва 10 грудня будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 10 грудня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Полярний;
  • пров. Весняний;
  • пров. Перемоги;
  • пров. Ювілейний;
  • вул. Дмитра Кременя;
  • вул. Передова;
  • вул. Віталія Бохонка;
  • пров. 3-й Індивідуальний;
  • пров. Євгена Гуцала;
  • пров. Труда;
  • вул. Садова;
  • вул. Театральна;
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Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Олександра Довженка;
  • вул. Казарського;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Лісова;
  • вул. Отрадна;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Запорізька.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. Миколи Садовського;
  • СТ ім. 61 Комунара;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Віталія Бохонка;
  • вул. Хоменко;
  • пров. Військовий;
  • пров. Новобудівний;
  • вул. Військово-морських Сил України;
  • вул. Західна;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. 2 Екіпажна;
  • вул. Гречишникова;

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Спортивна;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • вул. Г. Гонгадзе;
  • вул. Морехідна;
  • вул. Водопровідна;
  • пр. Центральний;
  • вул. Бузника;
  • вул. Є. Логінова;
  • пров. 4 Парковий;
  • вул. Абрикосова;
  • вул. Біла;
  • вул. Дача;
  • Новий інвалідний хутір;
  • пров. 5 Парковий;
  • пров. Авіаційний;
  • вул. Леваневців;
  • вул. Григорʼєва;
  • вул. Шосейна;
  • вул. Г. Петрової.

Обстріл України 28 листопада 

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області. 

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі. 

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.

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