CБУ запустила чатбот «Спали ФСБешника» для боротьби з вербувальниками

Служби безпеки України запутила чатбот «Спали ФСБешника». Фото: РКБ-УКРАЇНА

Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот «Спали ФСБешника» для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що чатбот створили у телеграмі, оскільки цю мережу РФ найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів, різного роду диверсій і терактів.

«Через чатбот «Спали» ФСБешника» можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину», — йдеться у повідомленні.

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Щоб повідомити про вербувальника, треба написати у чатботі, який саме злочин росіяни пропонували вчинити. Також додати інформацію про контакт, який хотів завербувати людину, та інші деталі, що допоможуть нам викрити негідників.

«Ми гарантуємо конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками Служби безпеки України», — додали у повідомленні.

Затримання паліїв

29 листопада на Миколаївщині затримали двох 16-річних юнаків, яких підозрюють у підпалі службового автомобіля біля адмінбудівлі правоохоронців. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Також на Миколаївщині 4 грудня затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.

В це ж день в Одесі поліція затримала 15-річного хлопця за підозрою у підпалі електропідстанції. Підліток облив двері підстанції легкозаймистою рідиною та підпалив. Місцеві жителі оперативно загасили пожежу, ніхто не постраждав.

Після цього також на Одещині поліцейські затримали 25-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі поштового відділення. Куратори з соцмережі пообіцяли йому 100 доларів, тепер чоловіку загрожує 10 років тюрми.

Раніше, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.

Також у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі трансформаторної підстанції на території міста.