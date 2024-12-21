Сервісні центри МВС обмежили реєстраційні послуги через кібератаку, але екзаменація працює стабільно

Сервісні центри МВС через російську кібератаку на державні реєстри припинили надання окремих послуг. Фото сервісний центр МВС

Сервісні центри МВС через російську кібератаку на державні реєстри припинили надання окремих послуг по реєстрації авто, але екзаменація та оформлення водійських посвідчень працює без змін.

Про це в ефірі Українського радіо повідомила головна спеціалістка зі зв’язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в місті Києві Дарина Будько.

За її словами, наразі ведеться робота над відновленням усіх реєстрів, проте точний термін завершення цього процесу поки що невідомий.

«Наразі через призупинення надання окремих реєстраційних послуг відбулося призупинення видачі свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Ми тимчасово не можемо зробити такі реєстраційні операції, як договір купівлі-продажі, укладений в МВС, прийняти договори купівлі-продажу, які були підписані в суб'єкті господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПах або через «Дію», — розповіла вона.

За її словами, прийом практичних та теоретичних іспитів, а також обмін і відновлення водійського посвідчення, видача міжнародного посвідчення наразі доступні для громадян.

«З екзаменацією не відбулося жодних змін. Зміни в роботі відбулися через те, що деякі реєстри не працюють та стосуються виключно реєстраційних операцій з транспортними засобами», — додала Дарина Будько.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.