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Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці неякісних спальників для армії на ₴30 млн

Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці неякісних спальників для військовим. Фото: ДБРДиректора криворізького підприємства підозрюють у поставці неякісних спальників для військовим. Фото: ДБР

Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці тисяч неякісних спальників для ЗСУ, загальною вартістю 30 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у 2023 році криворізьке підприємство поставило одній із військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості. Експертиза підтвердила, що товар не відповідає технічним вимогам, і його неможливо використовувати.

Зазначається, що склад тканини відрізнявся від заявленого. У спальниках були відсутні підкладки з флісу та шари спеціальної тканини, яка не пропускає повітря.

«Військовою частиною було заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 мільйонів гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задоволено в повному обсязі. Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини», — йдеться у повідомленні.

Директору підприємства повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. 

Раніше повідомлялось, що ДБР розслідує постачання військовим неякісних мін: їх замінять на імпортні.

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