Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці неякісних спальників для армії на ₴30 млн
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- Світлана Іванченко
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14:12, 26 грудня, 2024
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Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці тисяч неякісних спальників для ЗСУ, загальною вартістю 30 мільйонів гривень. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у 2023 році криворізьке підприємство поставило одній із військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості. Експертиза підтвердила, що товар не відповідає технічним вимогам, і його неможливо використовувати.
Зазначається, що склад тканини відрізнявся від заявленого. У спальниках були відсутні підкладки з флісу та шари спеціальної тканини, яка не пропускає повітря.
«Військовою частиною було заявлено позов до суду про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 мільйонів гривень та заміни спальних мішків на якісні, який задоволено в повному обсязі. Слідство триває. Досліджуються обставини можливої причетності до кримінального правопорушення посадовців військової частини», — йдеться у повідомленні.
Директору підприємства повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.
Раніше повідомлялось, що ДБР розслідує постачання військовим неякісних мін: їх замінять на імпортні.
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