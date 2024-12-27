Пʼять разів горіли будинки на Миколаївщині за добу: загинув чоловік
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- Марія Хаміцевич
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9:35, 27 грудня, 2024
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Протягом доби, 26 грудня та в ніч проти 27 грудня, на Миколаївщині спалахнуло п'ять пожеж у житлових будинках. Причиною стали порушення правил пожежної безпеки.
Також займання на незначних площах виникали у Вознесенському, Первомайському районах області та у Миколаєві, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
За словами рятувальників, найпоширенішими причинами виникнення пожеж слугувало порушення правил пожежної безпеки в побуті.
Нагадаємо, що 26 грудня, у Новому Бузі, що у Баштанському районі, загорівся житловий будинок. В помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого 57-річного чоловіка. Пожежу ліквідували площею 15 квадратних метрів, її причина встановлюється.
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