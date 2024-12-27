Через розгерметизацію газового обладнання на Одещині у пожежі ледь не загинули двоє чоловіків

Пожежа на Одещині, фото: ДСНС

Вчора, 26 грудня, вдень у селі Шабо Білгород-Дністровського району сталася пожежа в житловому будинку, що розташований по провулку Новосельському.

За попередніми даними, ймовірною причиною загоряння стала розгерметизація шланга газового обладнання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Одеської області.

Пожежа охопила площу близько 30 квадратних метрів. У результаті події постраждали двоє людей — чоловіки 1961 і 1935 років народження.

Для ліквідації загоряння залучили одну одиницю техніки та п’ять вогнеборців від ДСНС. Крім того, на допомогу прибули представники Місцевої пожежної команди села Шабо, зокрема одна одиниця техніки та троє рятувальників. Наразі встановлюються точні обставини загоряння.

Також 26 грудня та в ніч проти 27 грудня, на Миколаївщині спалахнуло п'ять пожеж у житлових будинках. Причиною стали порушення правил пожежної безпеки. У Новому Бузі загинув чоловік.