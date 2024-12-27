Три авіакомпанії припинили рейси до міст Росії через катастрофу літака в Казахстані

Наслідки авіакатастрофи. Фото видання Reuters

Після катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines три авіакомпанії з Азербайджану, Казахстану та Ізраїлю оголосили про припинення рейсів до низки міст Росії.

Як повідомляє АРА, авіакомпанія Azerbaijan Airlines з 28 грудня припиняє польоти з Баку до таких російських міст, як Мінеральні Води, Сочі, Волгоград, Уфа, Самара, Грозний та Махачкала.

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air заявила про припинення рейсів за маршрутом Астана — Єкатеринбург з 28 грудня до 27 січня 2025 року. За словами представників компанії, таке рішення ухвалено після оцінки ризиків польотів до Росії. Водночас рейси до Омська та Новосибірська залишаються без змін.

«Авіакомпанія продовжить виконання рейсів до Омська та Новосибірська, які зараз продовжують відповідати критеріям оцінки ризиків Qazaq Air. Відновлення авіарейсів до Єкатеринбурга буде здійснено за підсумками повторної оцінки ризиків», — зазначили у компанії.

Крім того, ізраїльська авіакомпанія El Al призупинила рейси за маршрутом Тель-Авів — Москва щонайменше на тиждень. Як інформує The Jerusalem Post, авіакомпанія планує провести нову оцінку ситуації наступного тижня, щоб вирішити, чи відновлювати польоти.

Раніше повідомлялось, що внаслідок авіакатастрофи поблизу Актау в Казахстані загинули 38 людей. Пасажирський літак виконував рейс зі столиці Азербайджану Баку до російського міста Грозний.

Пізніше з'явилися повідомлення в ЗМІ, що пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що впав біля міста Актау в Казахстані, був збитий російською ракетою «земля-повітря».