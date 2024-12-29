За добу на Миколаївщині виникло 8 пожеж, зокрема через російські обстріли: є постраждалі

Пожежі у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби, 28 грудня та в ніч на 29 грудня рятувальники вісім разів залучались до гасіння різного роду пожеж, дві з яких спричинені російськими обстрілами. Є постраждалі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що чотири пожежі виникли на території житлового сектору у Миколаївському, Вознесенському, Баштанському районах області та у Миколаєві, а також одну пожежу сміття на відкритій території СВТ «Магістраль» Мішково-Погорілівської громади.

При гасінні займання в «жилкопі» по вулиці 1-а Слобідська, вогнеборці вивели на свіже повітря 74-річного чоловіка. Постраждалого з незначними опіками оглянули медики, в подальшому від госпіталізації він відмовився.

Також, через поки що невстановлену причину, зайнявся автомобіль AUDI по вулиці Івана Богуна у Первомайську. Тут черговий караул оперативно загасив пожежу площею 3 квадратних метра. Постраждалих та травмованих немає.

Окрім цього, учора, 28 грудня, близько 23:40 в Очакові, внаслідок падіння уламків збитих дронів, виникла пожежа трьох сараїв та будинку для відпочинку. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати пожежі.

Згодом, 29 грудня о 00:50 росіяни атакував Чорноморську громаду Миколаївщини. Відбулося влучання в нежитлову будівлю. Крім того, унаслідок падіння уламків виникла пожежа адміністративної будівлі на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку загасили рятувальники. Поранення отримав 49-річний працівник підприємства. Його стан задовільний.