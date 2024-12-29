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У центрі Одеси горів магазин: постраждав охоронець

В центрі Одеси горів магазин, фото: grad.ua (для ілюстрації)В центрі Одеси горів магазин, фото: grad.ua (для ілюстрації)

Вчора вранці, 28 грудня, на вулиці Софіївській в Одесі сталася пожежа в одному з магазинів.

Про це 29 грудня повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, під час спроби самостійно загасити вогонь постраждав 25-річний охоронець. Йому надали медичну допомогу, але від госпіталізації він відмовився. Наразі причина займання та розмір збитків встановлюються.

Також на Миколаївщині 28 грудня та в ніч на 29 грудня рятувальники вісім разів залучались до гасіння різного роду пожеж, дві з яких спричинені російськими обстрілами. Є постраждалі.

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