У центрі Одеси горів магазин: постраждав охоронець

В центрі Одеси горів магазин, фото: grad.ua (для ілюстрації)

Вчора вранці, 28 грудня, на вулиці Софіївській в Одесі сталася пожежа в одному з магазинів.

Про це 29 грудня повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

За словами рятувальників, під час спроби самостійно загасити вогонь постраждав 25-річний охоронець. Йому надали медичну допомогу, але від госпіталізації він відмовився. Наразі причина займання та розмір збитків встановлюються.

Також на Миколаївщині 28 грудня та в ніч на 29 грудня рятувальники вісім разів залучались до гасіння різного роду пожеж, дві з яких спричинені російськими обстрілами. Є постраждалі.