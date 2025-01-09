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На Одещині водій насмерть збив 16-річну дівчину

Смертельна аварія сталася вчора, 8 січня, в Ізмаїлі. Близько 20:00 на проспекті Незалежності водій легковика збив 16-річну дівчину, вона загинула на місці.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України в Одеській області.

Попередньо поліцейські встановили, що 30-річний водій Honda збив дівчину, коли вона переходила дорогу по пішохідному переходу.

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння — він був тверезий. Поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Смертельна ДТП в Ізмаїлі на Одещині, фото: Нацполіція ОдещиниСмертельна ДТП в Ізмаїлі на Одещині, фото: Нацполіція Одещини
Смертельна ДТП в Ізмаїлі на Одещині, фото: Нацполіція ОдещиниСмертельна ДТП в Ізмаїлі на Одещині, фото: Нацполіція Одещини

Також ввечері 8 січня у Новій Одесі, що на Миколаївщині, зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик BMW. В результаті аварії водія легковика затиснуло в автівці.

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