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За тиждень РФ скинула 700 авіабомб і запустила 600 дронів по Україні

Протягом тижня росіяни скинули майже 700 авіабомб та запустили більш ніж 600 ударних дронів по Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«За цей тиждень росіяни завдали сотень ударів по українських містах і селах, по позиціях наших воїнів на передовій. Майже 700 авіабомб, більш ніж 600 ударних дронів – і це тільки тиждень», – написав Володимир Зеленський.

 

Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіянами FPV-дроном села Солончаки Куцурубської громади, що на Миколаївщині, постраждав 71-річний місцевий житель.

 

 

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