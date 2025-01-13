В Одесі сталася ДТП, постраждали дві жінки

ДТП в Одесі, фото: Нацполіція

Вчора, 12 січня, близько 19:00 35-річна водійка автомобіля КІА не впоралась із керуванням та в’їхала в бордюр, внаслідок чого транспорт перекинувся.

Це сталося на площі 10-го Квітня, повідомили в поліції Одеської області.

Також в салоні перебувала 24-річна пасажирка. Обох жінок доправили до лікарні з різними травмами. Кермувальницю перевірять на стан сп’яніння. На місці працювали поліцейські, які встановлюють обставини події.

ДТП в Одесі, фото: Нацполіція

Нагадаємо, також ввечері 12 січня на трасі «Одеса-Мелітополь» біля повороту на село Миколаївське у Миколаївському районі зіткнулися мікроавтобус та швидка медична допомога. Постраждали двоє людей.