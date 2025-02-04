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На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинув 71-річний чоловік

Обстріл Херсонщини, архівне фото: Херсонська ОВАОбстріл Херсонщини, архівне фото: Херсонська ОВА

Унаслідок російського обстрілу села Милове Бериславського району Херсонщини загинув 71-річний чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російську агресію загинув ще один житель Херсонщини. Внаслідок ворожого обстрілу села Милове Бериславського району смертельні поранення дістав 71-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким вбитого», — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у Херсонській області минулої доби, 3 лютого, внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще дев'ятеро зазнали поранень. За словами голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також росіяни понівечили приватні автомобілі.

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