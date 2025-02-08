Росія атакувала Херсонщину: одна людина загинула, ще 5 — постраждали

Наслідки російських обстрілів у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 7 лютого, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, пʼять — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Микільське, Наддніпрянське, Інженерне, Садове, Придніпровське, Благовіщенське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Новодмитрівка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Монастирське, Гаврилівка, Михайлівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Шляхове, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житловим кварталам.

«Зафіксовано влучання в дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також понівечіли газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув працівника критичної інфраструктури.