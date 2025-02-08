  • субота

    8 лютого, 2025

  • -3.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 лютого , 2025 субота

  • Миколаїв • -3.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія атакувала Херсонщину: одна людина загинула, ще 5 — постраждали

Наслідки російських обстрілів у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне ХерсонНаслідки російських обстрілів у Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 7 лютого, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, пʼять — постраждали.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Микільське, Наддніпрянське, Інженерне, Садове, Придніпровське, Благовіщенське, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Новодмитрівка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Монастирське, Гаврилівка, Михайлівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Шляхове, Веселе та місто Херсон.

Зазначається, що російські війська били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житловим кварталам.

«Зафіксовано влучання в дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також понівечіли газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув працівника критичної інфраструктури. 

Останні новини про: Обстріли

Російські війська атакували Херсонщину 30 разів: є загиблий та 17 поранених
Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: загинув чоловік, другий — у важкому стані
На Херсонщині через російські удари поранені двоє чоловіків
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві сім профтехучилищ планують передати з держвласності в обласну

Аліна Квітко
новини

До кінця року усі зарядні станції для електромобілів в Миколаєві облаштують камерами спостереження

Аліса Мелік-Адамян
новини

На дорогах та в громадах Миколаївщини хочуть встановити камери відеоспостереження по аналогії з «Безпечним містом»

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві збираються запустити тролейбуси до Матвіївки: як вони курсуватимуть

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві перекрили аварійний вхід у містечку «Казка»: керівництво каже, що планує його відремонтувати

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Обстріли

На Херсонщині через російські удари поранені двоє чоловіків
Росіяни завдали ракетного удару по Одещині: загинув чоловік, другий — у важкому стані
Російські війська атакували Херсонщину 30 разів: є загиблий та 17 поранених

Російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Даріна Мельничук

На Одещині відремонтують зруйнований від обстрілів будинок за ₴3,5 млн

На Миколаївщині прогнозують холодну погоду: температура опуститься до -8°