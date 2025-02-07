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У Херсоні загинув працівник газової служби через російський обстріл

Внаслідок обстрілу в Херсоні загинув працівник газової служби. Ілюстраційне фото: Getty ImagesВнаслідок обстрілу в Херсоні загинув працівник газової служби. Ілюстраційне фото: Getty Images

У пʼятницю, 7 лютого, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув працівника критичної інфраструктури. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни скинули вибухівки з безпілотника на 37-річного працівника газової служби, який виїхав на ремонт пошкоджених мереж. 

«Чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Херсонщині  загинула людина, ще п'ятеро місцевих жителів отримали поранення.

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