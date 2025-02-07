У Херсоні загинув працівник газової служби через російський обстріл
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- Даріна Мельничук
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17:33, 07 лютого, 2025
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У пʼятницю, 7 лютого, російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув працівника критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни скинули вибухівки з безпілотника на 37-річного працівника газової служби, який виїхав на ремонт пошкоджених мереж.
«Чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, ще п'ятеро місцевих жителів отримали поранення.
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