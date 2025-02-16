«Я зрозуміла: «шахед» не перелетить будинок. І тут вибух – усе посипалося»: мешканка Миколаєва про наслідки нічної атаки

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого, фото: «МикВісті»

Жителька одного з будинків розповіла, що внаслідок удару по Миколаєву її оселя зазнала значних пошкоджень, зокрема вибиті вікна та двері.

Кореспондент «МикВісті» поспілкувався з мешканцями будинку, який постраждав внаслідок нічної атаки дронів у Миколаєві.

«Перший звук «шахеда» – ми сиділи в коридорі. Потім другий, третій, четвертий... А п'ятий ми вже чітко почули – він летить просто на нас. Я зрозуміла: він не перелетить будинок. І тут вибух – усе посипалося. Шибки розлетілися, двері вирвало в коридор, у стіні – побиті вікна. На кухні – все зрешетило уламками, вікна теж немає. І я не знаю, як ми вижили... Напевно, сам Боженька врятував. У кімнаті було два великі вікна, і їх вибуховою хвилею перекинуло через нас. Я досі не можу зрозуміти, як так сталося», – розповіла Світлана Георгіївна.

Ще одна жителька та власниця пошкодженого магазину Наталія, розповіла, що її квартира зазнала значних руйнувань, а бізнес, який вона веде з 2002 року, був знищений.

«Я побачила, як наближається «шахед», встигла сховатися, щоб не потрапити під уламки. В результаті вибуху вирвався балконний блок, постраждала квартира. Я залишилась без роботи та доходів, товар на складі згорів, а сам магазин знищений. Веду бізнес з 2002 року, і такого ще не було. В квартирі вибиті вікна, обрушився потолок, люстра висить на проводах», – розповідає Наталія.

Обстріл Миколаєва 16 лютого: що відомо

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів.

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Крім того, внаслідок атаки поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі його стан оцінюється як задовільний.

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Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Крім того, у Миколаєві через російський обстріл проспект Центральний буде частково перекритий в районі вулиці Малої Морської.

Олександр Сєнкевич додав, що рух зі сторони Автовокзалу по проспекту – без змін. У сторону Автовокзалу тролейбуси курсуватимуть по Великій Морській через Аркасівське кільце до вулиці Садової і далі вже за маршрутом.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда».

Увечері очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що відсьогодні будуть підключати до тепла всі будинки, які залишились без опалення внаслідок удару російського «шахеда», але поступово.