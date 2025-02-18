  • вівторок

    18 лютого, 2025

  • -2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 лютого , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ошукали на ₴3 млн матір загиблого військового з Одещини: правоохоронці затримали підозрюваних

Слідчі дії, щодо підозрюваних у шахрайстві. Фото: НацполіціяСлідчі дії, щодо підозрюваних у шахрайстві. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві. Вони видавали себе за співробітників банку та виманювали гроші у громадян. Однією з їхніх жертв стала мати загиблого захисника з Одещини, її ошукали на три мільйони гривень.

Як повідомили у Нацполіції та обласній прокуратурі, підозрювані мали доступ до персональних даних громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували жертв, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламані, та пропонували тимчасово перевести кошти на «безпечні рахунки».

«Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 мільйона гривень державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Щоб уникнути викриття, чоловіки використовували SIP-телефонію, яка дозволяла підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній.

Слідчі з'ясували, що до схеми причетні троє мешканців Полтави віком 19, 22 та 29 років. Їх затримали, повідомили про підозру та взяли під варту.

За рішенням суду в Одесі двом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 та 3,6 мільйона гривень. Третього підозрюваного взяли під варту в Полтавській області, де він також проходить у ще одній справі про шахрайство.

Докази вилучені у підозрюваних у шахрайстві. Фото: Одеська облпрокуратураДокази вилучені у підозрюваних у шахрайстві. Фото: Одеська облпрокуратура
Докази вилучені у підозрюваних у шахрайстві. Фото: Одеська облпрокуратураДокази вилучені у підозрюваних у шахрайстві. Фото: Одеська облпрокуратура
Слідчі дії, щодо підозрюваних у шахрайстві. Фото: НацполіціяСлідчі дії, щодо підозрюваних у шахрайстві. Фото: Нацполіція

За даними слідства, підозрювані можуть бути причетними до понад 500 випадків шахрайства по всій країні. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві 38-річна жінка видавала себе за рієлторку та здавала в оренду житло, якого не існувало. Їй повідомили про підозру.

Останні новини про: Шахрайство

Продавала пальне за зниженими цінами: в Одесі затримали підозрювану у шахрайстві
На Миколаївщині викрили афериста, який ошукав людей на ₴90 тисяч
Видавала себе за рієлторку та здавала неіснуючі квартири: у Миколаєві жінку підозрюють у шахрайстві
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині не вистачає майже 1300 медиків — сімейних лікарів з них понад сто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ринок праці в Миколаївській області: шукачів роботи більше, ніж вакансій

Аліна Квітко
новини

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Світлана Іванченко
новини

«ТЕЦ не відновить електрогенерацію до кінця сезону. Там все зруйновано», — мер Сєнкевич

Аліна Квітко
новини

«МикВісті» проводять опитування для створення спільноти читачів

Юлія Бойченко

Останні новини про: Шахрайство

Видавала себе за рієлторку та здавала неіснуючі квартири: у Миколаєві жінку підозрюють у шахрайстві
На Миколаївщині викрили афериста, який ошукав людей на ₴90 тисяч
Продавала пальне за зниженими цінами: в Одесі затримали підозрювану у шахрайстві

Путін не проти вступу України в ЄС: «Це суверенне право Києва»

Уряд виділив понад ₴1,5 млрд на безпеку укриття ЧАЕС після російської атаки, — Шмигаль

1 година тому

Популярні й унікальні: які імена обирали для дітей на Миколаївщині у 2024 році

Світлана Іванченко

Головне сьогодні