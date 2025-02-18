Ошукали на ₴3 млн матір загиблого військового з Одещини: правоохоронці затримали підозрюваних

Слідчі дії, щодо підозрюваних у шахрайстві. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у шахрайстві. Вони видавали себе за співробітників банку та виманювали гроші у громадян. Однією з їхніх жертв стала мати загиблого захисника з Одещини, її ошукали на три мільйони гривень.

Як повідомили у Нацполіції та обласній прокуратурі, підозрювані мали доступ до персональних даних громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували жертв, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламані, та пропонували тимчасово перевести кошти на «безпечні рахунки».

«Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 мільйона гривень державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Щоб уникнути викриття, чоловіки використовували SIP-телефонію, яка дозволяла підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній.

Слідчі з'ясували, що до схеми причетні троє мешканців Полтави віком 19, 22 та 29 років. Їх затримали, повідомили про підозру та взяли під варту.

За рішенням суду в Одесі двом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3 та 3,6 мільйона гривень. Третього підозрюваного взяли під варту в Полтавській області, де він також проходить у ще одній справі про шахрайство.

Докази вилучені у підозрюваних у шахрайстві. Фото: Одеська облпрокуратура Докази вилучені у підозрюваних у шахрайстві. Фото: Одеська облпрокуратура Слідчі дії, щодо підозрюваних у шахрайстві. Фото: Нацполіція

За даними слідства, підозрювані можуть бути причетними до понад 500 випадків шахрайства по всій країні. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві 38-річна жінка видавала себе за рієлторку та здавала в оренду житло, якого не існувало. Їй повідомили про підозру.