На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
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- Даріна Мельничук
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16:28, 18 лютого, 2025
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У вівторок, 18 лютого, російські війська атакували Кіндійку в Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що 53-річний місцевий житель дістав вибухову травму, поранення руки та ніг. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
«Потерпілого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.
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