На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстраціне фото: Суспільне Херсон

У вівторок, 18 лютого, російські війська атакували Кіндійку в Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 53-річний місцевий житель дістав вибухову травму, поранення руки та ніг. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

«Потерпілого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.