Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині, постраждали медики

Постраждала амбулаторія. Фото: прокуратура Херсонської області.

19 лютого росіяни вдарили дроном по амбулаторії на Херсонщині, Постраждало 8 медичних працівників.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Амбулаторія знаходиться у Білозерській громаді. Унаслідок скидання вибухівки постраждало 8 медичних працівників.

Одну постраждалу госпіталізовано до лікарні, іншим надано амбулаторну медичну допомогу. Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями РФ.

Постраждала амбулаторія. Фото: прокуратура Херсонської області.

Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.

Внаслідок нічної російської атаки в Одесі без світла і тепла залишилися близько 500 багатоповерхівок у Київському районі, де проживає понад 250 тисяч людей. В мерії сподіваються відновити все впродовж доби.