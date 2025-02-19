Росіяни вдарили по амбулаторії на Херсонщині, постраждали медики
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- Альона Коханчук
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15:00, 19 лютого, 2025
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19 лютого росіяни вдарили дроном по амбулаторії на Херсонщині, Постраждало 8 медичних працівників.
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
Амбулаторія знаходиться у Білозерській громаді. Унаслідок скидання вибухівки постраждало 8 медичних працівників.
Одну постраждалу госпіталізовано до лікарні, іншим надано амбулаторну медичну допомогу. Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями РФ.
Нагадаємо, що вночі 19 лютого російські війська обстріляли Одесу безпілотниками. Відомо про 4 постраждалих, серед яких одна дитина.
Внаслідок нічної російської атаки в Одесі без світла і тепла залишилися близько 500 багатоповерхівок у Київському районі, де проживає понад 250 тисяч людей. В мерії сподіваються відновити все впродовж доби.
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