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Росія завдала близько 270 ударів по припортовій інфраструктурі Одеси від початку війни

За увесь час повномасштабної війни Росія завдала обстрілами близько 270 пошкоджень припортової інфраструктури в Одесі, останній з яких стався 11 березня під час ракетного удару по порту.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «МикВісті»

Він уточнив, що останній удар по порту в Одесі російські військові завдали касетною ракетою.

— Останні майже два тижні Одеса потерпає від обстрілів: це і ракети, і дрони. Вчора у порт прилетіла касетна ракета, яка на підльоті до цілі зривається і знищує усе у радіусі 200-300 метрів навколо, – сказав Олег Кіпер

Голова ОВА нагадав, що внаслідок удару закинули чотири сирійці, ще сирієць зазнав поранень, але його вже прооперували і він знаходиться «у стабільному стані». А пораненому українцю, уточнив він, надали медичну допомогу на місці.

Олег Кіпер додав, що ударами по припортовій інфраструктурі Одеси Росія намагається завадити роботі української економіки.  

— У тому порту вже стільки пошкоджень, що вже й не хочеться говорити. Це йде система знищення припортової інфраструктури для того, щоб будь-яким чином завадити роботі нашої економіки. Для них це принципово – не давати Україні розвиватися. Наскільки я пам'ятаю таких пошкоджень припортової інфраструктури за увесь період було вже близько 270, – сказав Олег Кіпер.

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі ввечері 11 березня було пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Внаслідок атаки загинули четверо громадян Сирії, ще двоє людей дістали поранення. В момент удару члени екіпажу завантажували судно пшеницею для експорту до Алжиру.

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