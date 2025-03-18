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На Одещині горить сухостій: вогонь дістався на нацпарку

На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС

В Одеській області рятувальники ліквідовують пожежу, яка охопила понад 10 гектарів відкритої території.

Як повідомили у ДСНС, через сильний вітер полум'я вже дісталося одного з національних парків регіону.

На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС
На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС
На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС

Щоб не допустити поширення вогню на житлові райони, на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Рятувальники закликають громадян не спалювати сухостій, оскільки це може спричинити пожежі.

На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС
На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС
На Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНСНа Одещині рятувальники борються з пожежею. Фото: ДСНС

Раніше повідомлялось, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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