На Одещині горить сухостій: вогонь дістався на нацпарку
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- Світлана Іванченко
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17:52, 18 березня, 2025
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В Одеській області рятувальники ліквідовують пожежу, яка охопила понад 10 гектарів відкритої території.
Як повідомили у ДСНС, через сильний вітер полум'я вже дісталося одного з національних парків регіону.
Щоб не допустити поширення вогню на житлові райони, на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.
Рятувальники закликають громадян не спалювати сухостій, оскільки це може спричинити пожежі.
Раніше повідомлялось, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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