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На Миколаївщині горіли будинки, сараї та суха трава

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежно-рятувальні підрозділи сім разів залучалися до ліквідації займань у різних районах Миколаївщини.

Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, у селі Казанка вони гасили стелю житлового будинку на площі 10 квадратним метрів.

У селі Калинівка Воскресенської громади вогонь охопив двасараї на приватній території, загальна площа пожежі склала 40 квадратним метрів.

У Первомайську рятувальники гасили металевий вагончик площею 18 квадратним метрів.

Крім того, тричі палав сухостій у Казанківській, Коблівській та Прибужанівській громадах. У двох останніх випадках до гасіння додатково залучалися вогнеборці місцевих пожежних команд.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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