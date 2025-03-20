На Миколаївщині горіли будинки, сараї та суха трава
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- Марія Хаміцевич
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9:17, 20 березня, 2025
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Пожежно-рятувальні підрозділи сім разів залучалися до ліквідації займань у різних районах Миколаївщини.
Як повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, у селі Казанка вони гасили стелю житлового будинку на площі 10 квадратним метрів.
У селі Калинівка Воскресенської громади вогонь охопив двасараї на приватній території, загальна площа пожежі склала 40 квадратним метрів.
У Первомайську рятувальники гасили металевий вагончик площею 18 квадратним метрів.
Крім того, тричі палав сухостій у Казанківській, Коблівській та Прибужанівській громадах. У двох останніх випадках до гасіння додатково залучалися вогнеборці місцевих пожежних команд.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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