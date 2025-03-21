Військові РФ обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, троє поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: obozrevatel.com

У Херсонській області минулої доби, 20 березня, внаслідок російських атак загинула одна людина і троє зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олескандр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Шляхове, Білозерка, Біляївка, Дудчани, Монастирське, Червоний Маяк, Велетенське, Суханове, Зеленівка, Новорайськ, Садове, Придніпровське, Інженерне, Хрещенівка, Качкарівка, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Львове, Микільське, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка й Українка.

Пошкоджені шість багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків і приватні автомобілі.

Нагадаємо, також 20 березня російські війська дев’ять разів FPV-дронами атакували Миколаївщину. А зранку вони обстріляли територію громади з артилерії.

Також ввечері 20 березня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені житловий будинок, торговий центр та магазини.