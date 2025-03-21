Внаслідок нічного обстрілу Херсонщини поранені п’ятеро поліцейських

Росіяни атакували Берислав FPV-дронами, фото: Нацполіція

Уночі 21 березня російські військові атакували Берислав Херсонської області з FPV-дронів. П'ять поліцейських отримали поранення внаслідок атаки. Безпілотники також знищили службове авто.

Про це повідомили у Нацполіції Херсонської області.

Зазначається, що внаслідок чергової російської атаки FPV-дронами, правоохоронці отримали контузії та уламкові поранення, йдеться у дописі.

Також, за словами правоохоронців, безпілотники, які запустили росіяни, знищили службову автівку.

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 20 березня, внаслідок російських атак загинула одна людина і троє зазнали поранень. Пошкоджені шість багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків і приватні автомобілі.

Також 20 березня російські війська дев’ять разів FPV-дронами атакували Миколаївщину. А зранку вони обстріляли територію громади з артилерії.

А ввечері того ж дня російська армія завдала масованого удару дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. У місті спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені житловий будинок, торговий центр та магазини.