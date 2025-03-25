На Миколаївщині знову горіла суха трава: вогонь охопив понад 16 гектарів

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

На Миколаївщині сталося 14 пожеж на відкритій території. Вогонь знищив сухостій, очерет і сміття на площі понад 16 гектарів.

Про це 25 березня повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Для ліквідації займання залучили 52 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС. До гасіння також долучилися місцеві пожежні охорони.

Рятувальники вкотре закликають громадян не підпалювати суху рослинність, адже це може призвести до масштабних пожеж.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім цього, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.