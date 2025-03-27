Російська армія атакувала Херсонщину: пошкоджені будинки та газогін, загинула жінка, є поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстріляли понад 25 населених пунктів Херсонської області. Поранення отримали п’ятеро людей.

Про це 27 березня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Через обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, Пункт Незламності, газогін та кілька автомобілів.

Згодом очільник Херсонської ОВА повідомив, що сьогодні зранку російські військові атакували безпілотником літню жінку в Дніпровському районі Херсона, вона загинула.

Крім того, вночі Сили протиповітряної оборони збили над областю один дрон «Shahed-131/136».

Також 26 березня російські війська атакували FPV-дронами Миколаївську область. Через удар в одному із сіл було пошкоджено житловий будинок.

А вночі 27 березня росіяни вдарили по Дніпру дронами-камікадзе, спричинивши масштабні руйнування та кілька пожеж.