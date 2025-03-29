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На Миколаївщині за добу сталося 29 пожеж, зокрема в екосистемах

Протягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, фото: ДСНСПротягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, фото: ДСНС

Протягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, з яких 23 сталися в екосистемах, а 4 — у житлових будинках.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

«Протягом доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж. 23 – в екосистемах, 4 – у житловому секторі, двічі горіли автомобілі. На всі випадки забезпечено реагування підрозділів ДСНС. Також допомогу в гасінні надавали Галицинівський загін місцевої пожежної охорони, місцева пожежна охорона «Бузьке», трактори з бочкою фермерських господарств», – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, фото: ДСНСПротягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, фото: ДСНС
Протягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, фото: ДСНСПротягом минулої доби на Миколаївщині виникло 29 пожеж, фото: ДСНС

Нагадаємо, учора, 28 березня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду артилерією та двічі атакували дронами типу FPV.

 

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