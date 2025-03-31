На Миколаївщині палії сухої трави вже сплатили ₴83 тисячі штрафів
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- Марія Хаміцевич
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11:51, 31 березня, 2025
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У Миколаївській області від початку року вже 27 людей притягнули до відповідальності за спалювання рослинності. Загальна сума штрафів, які вони сплатили, склала майже 83 тисячі гривень.
За словами Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, попри попередження про шкоду для довкілля, здоров'я людей і загрозу пожеж, деякі жителі все одно продовжують палити траву.
Зазначається, що на винуватців склали адміністративні протоколи за статтями 77-1 та 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за самовільні підпали.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».
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