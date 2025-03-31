На Миколаївщині палії сухої трави вже сплатили ₴83 тисячі штрафів

Підпали сухої трави на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаївській області від початку року вже 27 людей притягнули до відповідальності за спалювання рослинності. Загальна сума штрафів, які вони сплатили, склала майже 83 тисячі гривень.

За словами Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, попри попередження про шкоду для довкілля, здоров'я людей і загрозу пожеж, деякі жителі все одно продовжують палити траву.

Зазначається, що на винуватців склали адміністративні протоколи за статтями 77-1 та 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за самовільні підпали.

Підпали сухої трави на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У ДСНС назвали таку кількість пожеж «вогняним апокаліпсисом руками людей».