Апеляція ВАКС зменшила на ₴100 млн заставу ексочільниці Хмельницької МСЕК

Ексголова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа. Фото: РБК-Україна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила з 230 до 130 мільйонів гривень розмір застави для колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

За даними апеляційної палати ВАКС, відповідне рішення прийняли сьогодні, 31 березня, залишивши підозрювану під вартою.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого суду ВАКС та постановила нову ухвалу, якою зменшила підозрюваній розмір застави до 130 мільйонів гривень в іншій частині ухвалу залишено без змін, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 20 березня 2025 року про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці одного з обласних центрів медико-соціальної експертизи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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Нагадаємо, що в березні суд вже продовжував запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК та зменшував розмір застави до 230 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що Тетяну Крупу залишили під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 280 мільйонів гривень.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.