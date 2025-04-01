  • вівторок

    1 квітня, 2025

  • 16°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 16° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Корабельному районі Миколаєва палав очерет

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС

У Корабельному районі Миколаєва вдень 1 квітня загорівся очерет. Рятувальники загасили пожежу на площі 1 гектар.

Про це повідомли у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, вогонь міг поширитися на житлові сектор, але його вчасно вдалося загасити.

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС
Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС
Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНСПожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Крім цього, з початку року та станом на середину березня, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.

Останні новини про: Пожежі

На 82% зросла кількість пожеж на Миколаївщині з початку року
На Миколаївщині палії сухої трави вже сплатили ₴83 тисячі штрафів
На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Миколаєва Петров вважає, що зруйнована арка в «Казці» не є обʼєктом авторського права

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мер Сєнкевич заробляє менше, ніж головний озеленювач Миколаєва, — декларація

Юлія Бойченко
новини

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Юлія Бойченко
новини

Головний лікар дитячої лікарні Пліткін отримав торік ₴731 тис. доходу — це на понад мільйон менше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

Аліна Квітко

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж
На Миколаївщині палії сухої трави вже сплатили ₴83 тисячі штрафів
На 82% зросла кількість пожеж на Миколаївщині з початку року

Мер Сєнкевич обговорив з Данією створення у Миколаєві спеціальної економічної зони

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги

4 години тому

Кількість учнів у миколаївських школах зменшилась на близько 20% за останні три роки

Головне сьогодні