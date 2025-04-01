У Корабельному районі Миколаєва палав очерет

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС

У Корабельному районі Миколаєва вдень 1 квітня загорівся очерет. Рятувальники загасили пожежу на площі 1 гектар.

Про це повідомли у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За словами вогнеборців, вогонь міг поширитися на житлові сектор, але його вчасно вдалося загасити.

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС

Пожежа у Корабельному районі Миколаєва 1 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Крім цього, з початку року та станом на середину березня, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.