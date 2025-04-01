У Корабельному районі Миколаєва палав очерет
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- Марія Хаміцевич
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14:14, 01 квітня, 2025
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У Корабельному районі Миколаєва вдень 1 квітня загорівся очерет. Рятувальники загасили пожежу на площі 1 гектар.
Про це повідомли у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За словами вогнеборців, вогонь міг поширитися на житлові сектор, але його вчасно вдалося загасити.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
Крім цього, з початку року та станом на середину березня, у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках.
56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.
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