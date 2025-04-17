У Первомайську внаслідок пожежі загинув 44-річний чоловік

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Вранці 17 квітня у Первомайську, що на Миколаївщині, загорілась літня кухня на приватній території. Рятувальники виявили в приміщенні тіло загиблого 44-річного чоловіка.

Вогонь охопив площу 16 квадратних метрів. Причини займання ще з'ясовуються, повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Напередодні, 16 квітня, в області сталося ще шість пожеж, зазначали вогнеборці. Одну з них спричинила атака FPV-дрона по Горохівській громаді. Внаслідок удару зайнявся сухостій, який поширився на площу 2,5 гектара. Рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші території.

Три випадки пожеж винили в житловому секторі. У Миколаєві господар встиг загасити займання балкона до прибуття пожежників. Також двічі горіли очерет і сухостій, одна з пожеж могла перекинутись на житлові будинки, але вогнеборці встигли її загасити.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 16 квітня у Корабельному районі Миколаєва виникла пожежа очерету. Вона сталась близько 14:40 по вулиці Рибній. Через вітряну погоду був ризик для поруч розташованих житлових будинків. Рятувальники вжили необхідних заходів для запобігання поширення вогню.