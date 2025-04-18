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Російські війська обстріляли Херсонщину: 4 загиблих, 25 поранених, серед них дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Упродовж доби 17 квітня російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області. Під вогнем і авіаударами опинилися десятки сіл, селищ і міст, включно з Херсоном.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 9 багатоповерхівок і 10 приватних будинків. Окрім того, російські обстріли знищили автівку швидкої допомоги та кілька приватних автомобілів.

Нагадаємо, також 17 квітня російська армія атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе, ударними безпілотниками, артилерією та балістичною ракетою. Внаслідок атаки зайнялися склади на виробничому підприємстві. Пожежу загасили рятувальники.

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