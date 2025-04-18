На Миколаївщині за добу сталося 11 пожеж: горіли будинки та суха трава
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- Марія Хаміцевич
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11:11, 18 квітня, 2025
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Протягом 17 квітня та в ніч проти 18 квітня рятувальники загасили 11 пожеж на території Миколаївської області.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Шість разів палала суха трава, очерет і сміття на відкритих територіях — загалом на площі понад 2 гектари. Ще три невеликі займання сталися у приватному секторі.
Пожежі також виникли в Первомайському, Миколаївському та Вознесенському районах. Зокрема, в Первомайську горіла літня кухня на приватній території. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого 44-річного чоловіка. Площа пожежі склала 16 квадратних метрів.
Найбільша пожежа сталася у Миколаєві після удару російського дрона. Загорілися склади приватного підприємства з побутовими товарами. Вогонь охопив 700 квадратних метрів.
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