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Через нічний ворожий обстріл пошкоджені залізничні колії та вагони на Одещині

Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»

Вночі на Одещині російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру. Пошкоджені колії, контактна мережа та три вантажні вагони

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що на робочих місцях обійшлось без жертв, проте ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі.

Через атаку одну з ділянок залізниці пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.

Залізничники намагаються відновити пошкодження, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом.

Нагадаємо, що вночі  Одесу атакували російські безпілотники. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. Пошукові служби досі не можуть встановити місцезнаходження літнього подружжя, яке мешкало у зруйнованому будинку.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня внаслідок російської атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці.

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